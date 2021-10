Amministrative, Salvini: "Votare è un dovere. Chi non vota sbaglia a prescindere"

(Agenzia Vista) Milano, 3 ottobre 2021 "Votare è un dovere. Chi non vota sbaglia a prescindere" così Matteo Salvini dopo aver votato per le amministrative a Milano nel seggio di Via Martinetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev