Amministrative, Salvini: “Gente non vota a causa emergenza economica”

(Agenzia Vista) Genova, 14 giugno 2022 "Sicuramente il non voto, perché anche a Genova la metà dei cittadini ha scelto di non scegliere, deve far riflettere tutti. L'emergenza economica che riguarda milioni di famiglie italiane e che il governo non è ancora riuscito ad affrontare pienamente fa sì che la metà della gente non vada a votare". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, dopo aver incontrato a Genova il sindaco Marco Bucci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev