Amministrative Roma, Michetti: "Siamo in testa e mi fa piacere"

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2021 "Penso che in 2 mesi abbiamo fatto una campagna elettorale straordinaria e quindi ringrazio veramente tutti. Siamo in testa e mi fa piacere". Così il candidato sindaco di centrodestra Enrico Michetti nel corso della conferenza stampa dal suo comitato commentando i risultati che lo vedono in testa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev