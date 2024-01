Amministrative, Piantedosi: "Nessun limite mandato per sindaci comuni sotto 5mila abitanti"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 "Sui limiti di mandato delle candidature dei sindaci il provvedimento prevede la liberalizzazione per i mandati dei comuni fino a 5mila abitanti, quindi non ci sarà nessun limite di mandato, e l'elevazione a 3 mandati per i comuni dai 5mila ai 15mila abitanti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella conferenza stampa al termine del Cdm. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev