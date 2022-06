Amministrative, Conte: "Risultato non ci soddisfa"

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2022 "Io non sono qui per nascondermi, dichiaro molto espressamente che il dato che emerge, sono dati che non ci soddisfano", le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa sulle amministrative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev