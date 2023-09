Amato: "La NATO ha in parte collaborato e in parte no al chiarimento dei fatti di Ustica"

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 “Ai fini del chiarimento di ciò che accadde, la NATO ha in parte collaborato e in parte no”, le parole di Giuliano Amato, in occasione di una conferenza convocata presso la sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev