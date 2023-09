Amato: "Consiglio a Macron di muoversi per lasciare ai giovani un mondo pulito e senza misteri"

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 “A Macron direi che abbiamo la fortuna di averlo come presidente della Francia. Aggiungerei anche quello che ha detto la sua Ministra, per pacificare il mondo in cui viviamo e per legare a questi giovani consegnando loro un mondo nel quale i misteri sono finiti e le verità si cercano”, le parole di Giuliano Amato, in occasione di una conferenza convocata presso la sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev