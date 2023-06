Alluvione Romagna, Pula (sindaca Conselice): Ripartenza complessa

(Agenzia Vista) Conselice, 15 giugno 2023 "È una ripartenza complessa e serviranno molte, molte risorse per indennizzare tutti. Ma serviranno anche grandi opere per la sicurezza di questo territorio, che è la precondizione perché questo territorio possa risorgere meglio di prima", le parole di Paola Pula, sindaca di Conselice, intervistato da Anci sull'alluvione in Emilia Romagna. / Anci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev