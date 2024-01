Alluvione Emilia, von der Leyen: "Vi aiuteremo a diventare più resilienti, arriveranno altri aiuti"

(Agenzia Vista) Forlì, 17 gennaio 2024 "Vogliamo aiutarvi a divenire più resilienti, per esempio migliorando le protezioni contro le alluvioni o riparando le infrastrutture pubbliche. E' specificamente di questo che c'è bisogno in questa regione, ma arriveranno altri aiuti". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in visita oggi a Forlì, rendendo dichiarazioni alla stampa al fianco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, trasmesse dai servizi audiovisivi dell'esecutivo Ue. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev