Alluvione Emilia, Schillaci: "Ho sentito Bonaccini per dirgli che siamo a disposizione"

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2023 “Ieri ho sentito il Presidente Bonaccini per testimoniargli la nostra vicinanza a tuta la popolazione dell’Emilia-Romagna. Poi per far sapere che il Ministero è a disposizione per qualsiasi evenienza. Poi l’Emilia-Romagna ha un sistema sanitario molto efficiente”, le parole del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, tenutasi presso il Ministero della Salute a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev