Alluvione Emilia-Romagna, von der Leyen a Forlì: "Non dimenticherò mai devastazione e fango ovunque"

EMBED





(Agenzia Vista) Forlì, 17 gennaio 2024 "E' molto commovente per me essere di ritorno in Emilia-Romagna, perché ricordo in modo molto vivido la visita dello scorso anno, in maggio. Non dimenticherò mai la devastazione provocata da queste orribili alluvioni". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in visita oggi a Forlì, rendendo dichiarazioni alla stampa al fianco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev