Alluvione Emilia Romagna, Schlein: Affossato emendamento su subcommissari

(Agenzia Vista) Cesena, 21 luglio 2023 "Il Partito democratico anche in questi giorni in Parlamento si sta battendo per dire al governo di fare in fretta perché hanno perso troppo tempo a discutere. I riflettori devono rimanere accesi ed è il motivo per cui la festa nazionale dell'Unità abbiamo deciso di farla proprio in Romagna, a Ravenna, per continuare a stare al fianco dei territori. Hanno affossato un emendamento sui subcommissari che teneva dentro un'idea che è propria di questa nostra terra, che è l'idea che da soli si va poco lontano, ma soltanto se noi lavoriamo insieme ai nostri amministratori che hanno il polso della situazione delle sofferenze, riusciamo a fare bene il lavoro di ricostruzione", le parole di Elly Schlein alla festa dell'Unità a Cesena. / Fb Pd Cesena Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev