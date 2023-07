Alluvione Emilia Romagna, Lollobrigida incontra il commissario per la ricostruzione Figliuolo

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2023 Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato questa mattina al Masaf il Commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, il Generale Figliuolo, per discutere delle misure di sostegno alle aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev