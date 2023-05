Alluvione Emilia Romagna, evacuato albergo a Ravenna

(Agenzia Vista) Bologna, 19 maggio 2023 I Vigili del Fuoco impegnati a Ravenna, in zona Fornace Zarattini, per l'evacuazione di 30 persone bloccate in un albergo per l'innalzamento dell'acqua. Ecco le immagini. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev