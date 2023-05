Alluvione Emilia Romagna, ecco le immagini delle strade di Lugo

(Agenzia Vista) Ravenna, 22 maggio 2023 Ecco le immagini delle strade di Lugo, in provincia di Ravenna, dopo l'alluvione. Per strada non c'è fango, ma molti oggetti ormai da buttare. Ecco il video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev