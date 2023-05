Alluvione Emilia Romagna, Autostrade al lavoro per ripristino viabilità sulla A14

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2023 Continuano senza sosta le operazioni del Gruppo Autostrade per l’Italia per il ripristino della viabilità sulla A14 Bologna-Taranto, dopo il violento nubifragio che ha colpito la regione dell’Emilia-Romagna negli ultimi giorni. Questa notte si è tenuta un’imponente operazione della task force Aspi per restituire al territorio la funzionalità della tratta compresa tra Faenza e Forlì. Hanno operato sul campo più di 100 persone e un ingente dispiegamento di mezzi: 40 camion, 5 escavatori, 7 pianali, 2 autobotti, 2 camion gru, 21 tra frese, motospazzole, bancali e bobcat per il ripristino della carreggiata nord. Attività che proseguiranno a oltranza nella giornata oggi in carreggiata sud, fino al completo ripristino. L’intera forza lavoro della Direzione di Tronco di Bologna, supportata anche dai colleghi arrivati dalle altre Direzioni di Tronco del territorio nazionale, è impegnata per riportare a completa funzionalità i 13.600mq di pavimentazione interessati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev