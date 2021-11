Alleanza atlantica, Meloni: "Renderla adeguata alle nuove minacce"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2021 "L'Alleanza atlantica in divenire dovrà vederci protagonisti, a presidiare con le altre forze europee, in nome e per conto della comune alleanza, il teatro vasto, complesso e importante proprio del Mediterraneo allargato". Così la leader di FdI e dei Conservatori europei, Giorgia Meloni, intervenendo in videomessaggio alla due giorni di tavole rotonde, in corso al Senato, dal titolo 'Contrastare l'influenza cinese in Europà, organizzata da Farefuturo, International Republican Institute e Comitato Atlantico Italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev