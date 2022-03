Alla frontiera tra Polonia e Ucraina i volontari cantano "You are great"

(Agenzia Vista) Varsavia, 11 marzo 2022 Alla frontiera tra Polonia e Ucraina i volontari cantano "You are great" a Medyca e c'è anche la versione in polacco. Il video. / Jakub Zelienski Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev