Alla Camera un minuto di silenzio per le vittime del cantiere Esselunga di Firenze

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2024 Alla ripresa dei lavori alla Camera dei Deputati il vicepresidente Rampelli ha invitato l’assemblea a osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime del crollo del cantiere Esselunga a Firenze: “Se è vero che le cause del crollo non sono al momento chiare, occorre riconoscere che il tragico evento ha rimesso al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza sul lavoro. È senz’altro compito della politica non limitarsi a una mera denuncia, ma fornire risposte chiare e tempestive, individuando strumenti volti a mettere in campo misure efficaci a rendere effettivo e capillare il controllo della sicurezza dei cantieri”, ha affermato Rampelli, ringraziando i vigili del fuoco per gli interventi eseguiti. Fonte video Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev