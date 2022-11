Alessia Piperno è in Italia, il padre: "Non è stata toccata, ma è stata dura psicologicamente"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 11 novembre 2022 “Non è stata toccata, ma a livello psicologico è stata dura. Ma non mi va di parlare dei suoi racconti”. Lo ha dichiarato il padre di Alessia Piperno, la travel blogger rientrata in Italia dopo aver passato un mese in prigione in Iran. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev