Alberto Angela: Mio padre mi ha insegnato a non avere paura della morte

(Agenzia Vista) Roma, 16 agosto 2022 "L'ultimo insegnamento non me lo ha fatto con le parole, ma con l'esempio. Mi ha insegnato a non avere paura della morte", le parole di Alberto Angela sul padre Piero nel corso del suo discorso alla camera ardente in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev