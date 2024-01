Al via bonus acqua in Basilicata, il Presidente Bardi: "Provvedimento utile per i lucani"

(Agenzia Vista) Potenza, 12 gennaio 2024 Dopo il bonus gas, la Giunta regionale della Basilicata, grazie alle compensazioni ambientali derivanti dagli accordi con le compagnie petrolifere, ha adottato provvedimenti per abbattere anche la bolletta dell'acqua. Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi (Forza Italia) illustrando i dettagli di una decisione che riguarderà circa 70mila famiglie con l'Isee inferiore a 30 mila euro. «Questo è un altro segnale per le famiglie lucane, che arriva in un momento energetico così difficile per l'intero Paese". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev