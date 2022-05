Agricoltura, Fini (Cia): "Serve sostegno e valorizzazione aree interne"

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio "Dobbiamo dare sostegno e valorizzare le aree interne per quanto riguarda l'agricoltura. Fare agricoltura in quei territori è più costoso e difficile. Dobbiamo intervenire per mantenere il presidio e l'insediamento in questi territori meravigliosi" così il presidente di Cia-Agricoltori italiani Cristiano Fini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev