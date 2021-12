Afghanistan, Draghi: "Italia sostiene programmi per recupero rifugiati"

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2021 "L'Italia continuerà a sostenere i programmi a sostegno dei rifugiati afgani. In Afghanistan l'Italia si è comportata bene, i nostri militari si sono comportati bene e hanno riportato più di 5 mila rifugiati afgani e ho chiesto che per loro ci fosse un canale di inserimento nella società e nel lavoro più rapido che non nel canale di immigrazione normale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso delle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev