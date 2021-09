Afghanistan, Di Maio: "Mai smesso di lavorare alle evacuazioni"

(Agenzia Vista) Usa, 21 settembre 2021 "L'Italia non ha mai smesso di lavorare alle evacuazioni, anche dopo aver smesso di avcere una presenza militare all'aeroporto di Kabul. Anche in questi giorni, anche in queste ore, cittadini afghani con doppio passaporto, quindi anche italiani, sono stati evacuati dall'Afghanistan. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev