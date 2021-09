Afghanistan, Berlusconi: "Ruolo autonomo Ue solo con politica estera e difesa comune"

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2021 "L'Ue finchè non avrà una unica politica estera supportata" da una difesa comune "non sarà in grado di svolgere alcun ruolo autonomo". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo in video al vertice del Partito popolare europeo in corso a Roma. Facebook Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev