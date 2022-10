Adr presenta Volocopter, il primo taxi-volante in servizio a Roma dal 2024. Lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2022 È decollato da Fiumicino il primo volo dimostrativo del nuovo servizio di aerotaxi che dal 2024 sarà attivo a Roma. Adr ha presentato anche il primo Vertiporto sperimentale d'Italia, un'infrastruttura della mobilità aerea che consente l'atterraggio in verticale e in sicurezza di velivoli leggeri, Volocopter, adibiti al trasporto di persone su tratte urbane. Per il futuro già si ipotizza la realizzazione di un Vertiporto in città, sul tetto della stazione ferroviaria a Termini. Ecco le immagini del velivolo dopo l'atterraggio. "Roma sarà una delle prime capitali in cui questo nuovo mezzo di trasporto, l'elicottero elettrico, nel 2024, comincerà a volare, in vista del Giubileo e della candidatura per l'Expo", ha spiegato il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti. "È già un grande risultato, in vista del debutto vero e proprio nel 2024, target del progetto sostenibile. Il velivolo sarà poi certificato. Ed apre il primo vertiporto, un'infrastruttura complessa, tecnologica, sofisticata, che si accompagna al Sandbox", ha chiarito l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev