AdR inaugura "Natural reaction", l'autore Marcantonio: Invita a riflettere sul nostro modo di vivere

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2023 "Ho immaginato un enorme rinoceronte bianco passare a tutta velocità all'interno di un ufficio, scaraventando in aria scrivanie e computer, un atto di ribellione da parte della natura che, risvegliata, diventa una forza incontrastabile che reagisce al nostro stile di vita, sempre più folle e stressante. E' una scena drammatica ed al contempo ironica, un'immagine tragicomica che ci invita a riflettere sul nostro modo di vivere. Cosa faranno gli impiegati di quell'ufficio? Rimetteranno tutto a posto o ne approfitteranno per cambiare vita? Vedranno il rinoceronte bianco come un segno premonitore, come una opportunità da cogliere, o come l'ennesima reazione della natura alla quale non daremo importanza? Se capitasse a noi cosa faremmo? Il rinoceronte bianco si ribella alle nostre abitudini, è l'atto disperato, l'ultimo grido, di un animale in via di estinzione. Se questa visione ci incuriosisce o ci fa sorridere è perchè forse dentro di noi c'è un piccolo rinoceronte che a volte vorrebbe ribaltare il tavolo e cambiare vita". Lo ha spiegato l'autore di "Natural Reaction", Marcantonio, durante l'inaugurazione dell'opera a Fiumicino, raffigurante un rinoceronte bianco in dimensioni reali, per una lunghezza di circa quattro metri con uno schermo da cinquanta pollici incastonato nel corno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev