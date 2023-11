Addio a Henry Kissinger, ecco quando raccontò di aver diviso un panino con Draghi

(Agenzia Vista) Usa, 30 novembre 2023 E' morto a 100 anni Henry Kissinger, ex segretario di Stato americano. Eccolo con Draghi nel 2022 a New York, quando il premier italiano ricevette il World Statesman Award 2022” della Appeal of Conscience Foundation. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev