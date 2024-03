Addio a Ennio Calabria, l'ultimo saluto al maestro alla Chiesa degli Artisti a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2024 Si è spento all'età di 86 anni il maestro Ennio Calabria, pittore e illustratore che ha da sempre avuto una forte attenzione al sociale e ai temi del lavoro. Esponente del figurativismo europeo, lavorò come illustratore di racconti, copertine librarie, opere di poesia e manifesti. Nel 1961 fece parte, insieme a Renzo Vespignani, Ugo Attardi, Fernando Farulli, Piero Guccione e Alberto Gianquinto, a quella cerchia di artisti che con i critici d'arte Antonio Del Guercio, Dario Micacchi e Morosini, diedero vita al gruppo denominato "Il pro e il contro", punto di riferimento della ricerca nel campo della pittura figurativa. I funerali del maestro si sono svolti nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, a Roma. Molti colleghi e amici hanno reso l'ultimo saluto all'artista, tra i quali la compagna Tiziana e la critica d’arte Rita Pedonesi, Marco Pezzali, Enrico Lombardi, Gabriele Bianconi, Pino Purificato, Salvatore Provino, Giorgio Bertozzi, Marcello Persica, Stefano Donato, Luciana Castellina, Danilo Maestosi, Carlo Ambrosoli e tanti altri protagonisti della scena artistica romana e nazionale. "Meritava l'appellativo di Maestro, ma tutti lo chiamavano Ennio, ha commentato Enrico Lombardi. "Era uno dei più grandi pittori contemporanei", ha aggiunto Marcello Persica. Per quanto riguarda il mondo politico, ha partecipato, tra gli altri, Fausto Bertinotti, che ha definito Ennio Calabria come "uno dei maggiori artisti del secondo Novecento". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev