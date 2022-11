Acea alla fiera di Rimini "Ecomondo" presenta nuovo impianto trattamento plastiche di Rieti

(Agenzia Vista) Rimini, 09 novembre 2022 Il Gruppo Acea partecipa anche quest’anno a "Ecomondo", la più importante fiera della green e circular economy dell’area euro-mediterranea, alla Fiera di Rimini. Nel settore del trattamento dei rifiuti, in particolare nel riciclo delle plastiche, il Gruppo presenta ad Ecomondo un nuovo impianto in via di realizzazione a Cittaducale (Rieti), destinato alla selezione e al recupero dei materiali plastici provenienti da raccolta differenziata urbana; con un investimento complessivo di 35 milioni di euro, tratterà circa 90 kton/anno ed è il più grande, in termini di capacità, di Acea e del Centro Italia. Il nuovo Centro di selezione (Css), che entrerà in esercizio entro il 2024, effettuerà anche per conto dei sistemi consortili, la selezione per tipologia di materiale e colore dei rifiuti e degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana ed industriale. Dal processo di lavorazione si otterranno diverse tipologie di prodotti pronti ad avere una seconda vita sotto forma di bottiglie in Pet, flaconi e film in polietilene o cassette per ortofrutta e imballaggi misti. "Un impianto di cui siamo orgogliosi, che garantirà il recupero di diverse tipologie di plastiche per dar loro una nuova vita, anziché finire in discarica". Così Marco Palazzesi, Responsabile Unità Business & Development Acea Ambiente Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev