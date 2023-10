Accordo migranti, Foti (FdI): “Un successo per il Governo, una sconfitta per le sinistre"

(Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2023 “La decisione assunta ieri sull’emendamento tedesco sulle Ong è una vittoria per il Governo italiano e per Giorgia Meloni e una sconfitta per le sinistre italiana ed europee” così il deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev