Accordo Italia-Albania, Meloni: "Contrasta il traffico di esseri umani e l'immigrazione irregolare"

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2023 "L'immigrazione irregolare non è un problema che gli Stati Ue possono affrontare da soli. E' fondamentale quindi la collaborazione tra Stati Ue e stati non ancora membri della Ue, come l'Albania. L'accordo firmato con l'Albania si pone tre obbiettivi: contrastare il trafficom di esseri umani, prevenire i flussi migratori illegali e accogliere solo chi ha diritto alla protezione internazionale" lo ha detto la premier Meloni durante la conferenza stampa di presentazione dell'accordo siglato con il primo ministro albanese Edi Rama, per la gestione dei flussi migratori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev