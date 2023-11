Accordo Italia-Albania, Conte: "Un'inutile deportazione di massa che ci costerà 80 milioni"

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 "Un progetto del tutto irragionevole. Incomprensibile che i ministri Salvini, Piantedosi e Tajani si limitino a recepire questo progetto confezionato da Meloni. Una deportazione di massa temporanea, che ci costerà tantissimo. Si parla addirittura di 80 milioni. Distrarrà le nostre forze di Polizia per accompagnare i migranti su un lembo di terra albanese. Solo per tenerli lì un mese e processare le richieste d'asilo. Poi li riportiamo in Italia dove gli offriamo asilo o niente altro, perché non si riesce a rimpatriarli. Il Governo non può trattare gli italiani da sciocchi" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte, a margine delle controaudizioni sulla manovra organizzate dal movimento insieme alle parti sociali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev