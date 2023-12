Accensione dell'albero di Natale, le voci in piazza del Popolo: "Più bello di Spelacchio"

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2023 Si è tenuta in piazza del Popolo l'evento per l'accesione dell'albero di Natale di Roma. La location quest'anno era cambiata, rispetto alla tradizionale piazza Venezia perché in quest'ultima sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova stazione della metro C. "E' stato bellissimo vedere l'accensione dell'albero" dice una ragazza in piazza del Popolo."Era meglio quando lo facevano in piazza Venezia, però è bello". "Ormai c'è la tradizione di chiamare ogni albero 'Spelacchio', però quest'albero è molto bello". "Bello e imponente". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev