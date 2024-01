Acca Larenzia, Piantedosi: "Istituzioni puntino su educazione perchè queste cose non accadano"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 "Tutte le istituzioni dovrebbero puntare sull'educazione e la cultura perché queste cose non accadano". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo sui saluti romani alla commemorazione di Acca Larenzia in audizione davanti alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev