Acca Larentia, Piantedosi: "Chi ha detto che non ci siano state identificazioni?"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 "Chi ha detto che non ci siano state identificazioni o che non si stia operando per identificare chi ha partecipato alla manifestazione?". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rispondendo - nel corso di una audizione in Commissione antisemitismo - a delle domande su quanto accaduto nella commemorazione romana del 7 gennaio. "La questura relazionerà alla magistratura - ha aggiunto Piantedosi - che a sua volta valuterà profilo di eventuali reati e relativi responsabili". Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev