Aborto, Zan (Pd): "Vergognosa conferenza in Parlamento contro donne"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 “Oltre a contestare la legge sull’aborto, si dice anche che l’aborto non è nemmeno possibile in caso di stupro. Una cosa vergognosa e violenta”. Lo ha affermato il deputato del PD Alessandro Zan, interrogato dai cronisti in merito alla conferenza tenutasi alla Camera sul diritto all’aborto che sarebbe stata patrocinata dalla Lega.“Non è accettabile che in un’istituzione laica come deve essere il Parlamento si dicano certe mostruosità soprattutto ai danni della donna. Una cosa fatta tutta da maschi e da leghisti, mi pare veramente una vergogna”, ha quindi concluso Zan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev