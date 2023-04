Abolizione protezione speciale, Meloni: "Non ho sentito Salvini, non ci sono divergenze"

EMBED





(Agenzia Vista) Etiopia, 15 aprile 2023 "Non ho sentito Salvini di recente, avevamo parlato qualche settimana fa di questa materia, per capire se lavorare come iniziativa di governo o come iniziativa parlamentare sulla modifica del provvedimento e alla fine abbiamo scelto di far lavorare i gruppi parlamentari, per rispetto al parlamento, ma non c'è divergenza sostanziale, c'è la volontà di lavorare insieme ed è normale che vengano presentati diversi emendamenti e che poi si trovi una sintesi per capire qual è la soluzione". Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa odierno durante la sua visita in Etiopia, riferendosi alla protezione speciale decisa dal governo sulla questione migranti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev