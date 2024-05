Abodi: "Nel decreto Sport commissione indipendente su conti dei club"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2024 “È stato approvato il decreto che combina elementi che riguardano lo sporto a contenuti che riguardano l’istruzione e il merito. Il decreto che mi riguarda è articolato in 6 articoli: il primo è dedicato alle elezioni dei presidenti federali che hanno già espletato il terzo mandato. Il secondo articolo riguarda la famigerata commissione indipendente per il controllo economico-finanziario dei club sportivi professionistici di calcio e basket”, ha annunciato il ministro dello Sport in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev