Abiy Ahmed Ali (Premier Etiopia): “Possiamo imparare tante cose dall’Italia, è ricca di storia”

(Agenzia Vista) Roma 6 febbraio 2023 “Ci sono varie iniziative che testimoniano l’amicizia dell’Italia verso l’Europa. Quando veniamo in Italia ci sentiamo in casa, così come gli italiani quando vengono in Etiopia. Possiamo imparare tante cose dall’Italia, è ricca di storia”. Lo ha dichiarato il Primo Ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev