A Tor Bella Monaca il concerto jazz di Federico Zampaglione: "Portiamo bellezza"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 "La sento molto questa iniziativa, mi ha conquistato da subito. Nelle periferie c'è vita, brava gente, sogni: ci deve stare anche la musica. Portiamo il blues, il jazz. Chissà che i ragazzi non si appassionino a questa musica che per me è stato un grande amore da giovane e che mi porto sempre dentro. Sarà un'occasione imperdibile di arrivare in un contesto difficile dove ogni cosa ha un valore diverso". Lo ha detto Federico Zampaglione presentando alla Camera il suo concerto jazz a Tor Bella Monaca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev