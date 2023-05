A La Russa consegnate 104mila firme per sue dimissioni. La risposta: Mi hanno votato in 200mila

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2023 Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Madama Giovanni Russo Spena e Maurizio Acerbo che gli consegnano le 104mila firme che chiedono le sue dimissioni. Il Presidente del Senato risponde: "In un quinto dell'Italia mi hanno votato in oltre 200mila, non mi posso dimettere". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev