9/11, ecco Ground Zero a New York, il memoriale dove sorgevano le torri gemelle

EMBED





(Agenzia Vista) New York, 12 settembre 2021 Le immagini del National September 11 Memorial & Museum di New York. Il monumento costruito per ricordare le vittime dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev