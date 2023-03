8 Marzo, Schlein: "Prima premier donna utile se si batte per le altre, Meloni non lo fa"

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2023 "Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, ma faccia una cosa semplice e avrebbe la mia collaborazione da domani in Parlamento, faccia un congedo paritario di almeno tre mesi. avere una prima premier donna è utile solo se si batte per tutte le altre donne, e Meloni non lo sta facendo". Così Elly Schlein in occasione dell'8 marzo. Augusto Cantelmi Montecitorio Selfie Tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev