8 Marzo, Meloni: "Fiera dell'impegno del Governo per le mamme lavoratrici"

EMBED





(Agenzia Vista) Friuli, 08 marzo 2024 "Grazie alle donne di questa nazione", esordisce Giorgia Meloni a Pordenone, nel giorno della festa della donna, in occasione della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e il Friuli Venezia Giulia. "Continueremo a lavorare per costruire pari libertà", ha sottolineato la presidente del Consiglio, che ha poi rivendicato: "Uno dei dati che mi ha resa più fiera riguarda proprio l'aumento dell'occupazione femminile, fiera che questo governo abbia concentrato" una parte importante delle risorse "proprio sulle mamme lavoratrici". Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev