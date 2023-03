8 marzo, Mattarella: "Strada per parità di genere effettiva ancora lunga e difficile"

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2023 "La strada per il raggiungimento di una parità effettiva far uomo e donna "costituita con pienezza da diritti e da opportunità, è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà". Lo ha rimarcato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev