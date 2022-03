8 marzo, Mattarella: "Primo pensiero per donne ucraine vittime di conflitto ingiustificabile"

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2022 "Sono certo di interpretare il sentimento di tutti gli italiani e le italiane, rivolgendo il primo pensiero di questo 8 marzo alle donne ucraine, colpite da violenza assurda. Troppe sono le donne già cadute in questo ingiustificabile conflitto", così il Presidente Mattarella nel corso del suo intervento per la cerimonia per la Giornata delle donne al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev