8 marzo, gli auguri di Zelensky: "Grazie alle donne che combattono per l'Ucraina"

(Agenzia Vista) Kiev, 08 marzo 2023 "Grazie alle donne che lavorano, insegnano, studiano, soccorrono, curano, combattono, combattono per l'Ucraina. Grazie anche le madri, perché finché tua mamma è viva, puoi sentirti come un bambino. Insieme siamo forti. Insieme siamo irresistibili. Insieme siamo liberi e insieme vinceremo". Così Volodymyr Zelensky in occasione dell'8 marzo. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev