8 marzo, a Milano il corteo tra cori contro il patriarcato e vetrine imbrattate di vernice

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 8 marzo 2024 Si è svolto a Milano il corteo organizzato da “Non una di meno”, movimento femminista e transfemminista, per lo sciopero generale transfemminista al quale hanno aderito gli studenti e il personale della formazione: partiti da Largo Cairoli, i manifestanti hanno sfilato per le vie del centro con cartelli e cori contro il patriarcato e la violenza di genere. Nel corso del corteo, diverse dimostrazioni a sostegno della Palestina e contro la guerra a Gaza, culminate con “attacchi” con vernice: presi di mira il maxi-cartellone pubblicitario di Armani, tra via Broletto e via Dell'Orso, e le vetrine di Zara, di fronte al Duomo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev